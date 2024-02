ÖGB-Chef: „Auch Busfahrer müssen einmal aufs Klo“

Bus-Unternehmen in der Pflicht

Auch Jasmin Kulasic, Betriebsrätin der Firma Dr. Richard stellt klar: „Insbesondere am Abend oder am Wochenende stehen wir oft stundenlang ohne Klo da“, schüttelt sie den Kopf. Für Schachner sind vor allem die Busunternehmen gefordert: „Es kann nicht sein, dass sie ihre Fahrer so im Stich lassen! Es muss sich von selbst verstehen, dass jede Endhaltestelle mit einem WC versorgt ist. Ich fordere die sofortige Aufstellung eines WCs.“