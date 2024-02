Sonys PS5 verkaufte sich schlechter als erwartet

Für das Gesamtjahr bis Ende März rechnet der Konzern wegen der schwächeren PlayStation-Verkäufe mit etwas weniger Erlös als bisher: Angepeilt sind nun 12,3 Billionen japanische Yen (rund 76,3 Milliarden Euro), nachdem die Prognose noch vor drei Monaten auf 12,4 Billionen angehoben worden war. In den ersten neun Monaten war der Erlös um ein Fünftel auf gut 9,5 Billionen Yen gestiegen, wie Sony am Mittwoch in Tokio mitteilte.