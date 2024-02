So tappen Jugendliche nicht in die Schuldenfalle

Teuerung belastet auch unsere Jugend

Steigende Lebenserhaltungskosten und die allgemeine Teuerung der letzten Jahre würden die Situation noch verschärfen, meint Markus Wieser. Der Präsident der NÖ Arbeiterkammer will junge Menschen bereits vor dem Eintritt ins Erwerbsleben auf die Hürden des „echten Lebens“ vorbereiten. „Auch durch Online-Shopping war es noch nie so leicht, sein Geld auszugeben“, will Wieser bereits vor dem ersten Einkommen ansetzen. Gelingen soll das im Rahmen eines sogenannten Finanzführerscheins, der künftig vorerst in ausgewählten Polytechnischen Schulen angeboten wird.