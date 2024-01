Privatkonkurs: Zwischen Schulden und Scham

Drei Steirer schlitterten im Vorjahr pro Tag in die Pleite. Im Durchschnitt hatten sie 104.000 Euro Schulden. Wien war mit 2881 Privatinsolvenzen Spitzenreiter. Doch wie gerät man in diese finanzielle Schieflage und was kann man tun? Die „Steirerkrone“ hat mit Experten gesprochen und weiß Rat.