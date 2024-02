November-Pension von Seniorin war „verschwunden“

Ihre Pension für November des vergangenen Jahres hatte Gabriele O. nicht, wie üblich, per PSK-Anweisung von der Post ausgezahlt bekommen. Sie kontaktierte deshalb die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Diese verwies die Niederösterreicherin an die Österreichische Post. Denn die Anweisung sei mittels Sammelverfahren erledigt worden. Frau O. kontaktierte also die Post.