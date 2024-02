Grünes Licht für Rotlicht-Opa und seine Go-go-Bar

Eigentlich wollte Adolf Graf bereits im November mit seiner Go-go-Bar am neuen Standort in Göpfritz an der Wild im Bezirk Zwettl durchstarten. Er packte also sein Pinkerl und zog im Oktober von Waidhofen an der Thaya dort hin - die „Krone“ berichtete. Doch für die Waldviertler Ausgabe von Playboy-Gründer Hugh Hefner kam es wieder einmal anders ...