Alcaraz: Lieber Olympia-Gold, als Grand-Slam-Titel

Für Carlos Alcaraz hat das Tennisturnier bei den Olympischen Spielen in Paris einen sehr hohen Stellenwert. Wenn er sich entscheiden müsse, würde er in diesem Jahr lieber olympisches Gold gewinnen als die French Open, sagte der 20-Jährige am Montag nach Angaben des Portals Clay vor seinem Auftritt beim ATP-Turnier in Buenos Aires. „Für mich ist es ein Traum, Gold für mein Land Spanien zu holen.“