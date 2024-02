KTM: Platz vier ist 2024 nicht mehr genug

Und man kann die Vorfreude, die Anspannung, förmlich greifen. Wenige Tage nach den ersten Tests des Jahres in Sepang präsentierte KTM gestern Fahrer und Motorräder im „New Look“ der 2024er-Saison. In der man mit der RC16 erstmals um den WM-Titel mitmischen will. Sieben Grand-Prix- und zwei Sprint-Siege in Orange stehen bislang zu Buche - um konstant ganz vorne mitzureden, heißt es nach dem zweiten Platz in der Konstrukteurswertung vor allem die erdrückende Vormachtstellung der Ducatis zu brechen.