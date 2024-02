Corona-Rückstau: Zahl der Eheschließungen steigt

Stichwort auffliegen, erzählen Sie doch bitte ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was lassen sich Ehebrecher so an Ausreden einfallen?

Da haben schon einige den Vogel abgeschossen! Kuriose Beispiele: Jener Mann, der angeblich dreimal in der Woche Tennis spielen ging, stattdessen aber bei der Geliebten war. Zum „Beweis“ borgte er sich sogar verschwitzte Socken mit einem Sandrand von einem Freund aus. Oder: Jener Untreue, der angeblich angeln ging, stattdessen aber Schäferstündchen hatte - und die Fische im Geschäft kaufte. Aufgeflogen ist er, als er versehentlich einen Meeresfisch erstand. Originell auch jener, der im Hochsommer angeblich auf den Schöckl radelte, aber völlig frisch zurück kam; er gab an, vom „Luftzug“ getrocknet worden zu sein.