Fünf Kinder nach Brand ins Krankenhaus gebracht

Alle raus aus dem Haus: Am Montag räumten die Einsatzkräfte ein Mehrparteienhaus in Altmünster, nachdem in einem Zimmer im Erdgeschoss Feuer ausgebrochen war. Neun Personen, darunter fünf Kinder, wurden von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.