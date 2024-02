Geflutete Keller: „Wasser marsch!“ im anderen Sinn

Meistens der Erste

Rund um die Uhr waren im vorigen April die OSG-Mitarbeiter, Securitys und die Kriminalpolizei auf der Lauer gelegen. Laut Aussage des ermittelnden Beamten habe der Angeklagte stets als Erster Bescheid gewusst, wann wo was passiert sei. In den meisten Fällen sei er auch als Erster am Tatort gewesen, habe Ventile wieder angeschraubt oder mit dem Auspumpen der Keller begonnen. Außer ihm hätte auch niemand zwei Verdächtige wahrgenommen.