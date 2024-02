Dealer „verpfiff“ seine Lieferanten bei Polizei

Es ist eine verworrene Geschichte, welche die Beamten des Villacher Kriminalreferates in Suchtgiftkreisen zu lösen haben. Ursprung nimmt sie bei einem Villacher (24). Der Beschäftigunglose hatte seit November des Vorjahres immer wieder bei verschiedenen Kurieren Heroin und Kokain zur Einfuhr bestellt. Um mit seinen Lieferanten in Kontakt zu treten, hat er eine verschlüsselte Nachrichtenapp verwendet. So auch am Dreikönigstag, als er bei einem Slowenen (24) exakt 213,46 Gramm Heroin sowie 65,18 Gramm Kokain bei zur Einfuhr „bestellte“. Über das Handy wurde ein Treffpunkt ausgemacht. Anstatt des Kunden wurde der Slowene allerdings von der Polizei gefasst. Der Villacher hatte sich kurz vor der Übergabe aus dem Staub gemacht und seinen Lieferanten mittels Anruf bei der Polizei „verpfiffen“.