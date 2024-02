Mehr Wechsel bei Strom- und Gasanbietern 2023

Geringste Raten in Vorarlberg

Viele Wechsel der Stromlieferanten gab es auch in Wien und Oberösterreich, bei Gas folgten Oberösterreich und die Steiermark. Am wenigsten gewechselt wurde hingegen in Vorarlberg. Grundsätzlich besteht die Strom- und Gasrechnung aus drei Komponenten: dem reinen Energiepreis - bei dem ein Wechsel des Anbieters möglich ist -, den standortgebundenen Netztarifen sowie Steuern und Abgaben.



Hier sehen Sie, wie sich der Gaspreis zwischen 2021 und Februar 2024 entwickelt hat.