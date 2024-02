Immer mehr wollen „endlich der eigene Chef“ sein

Dass vor allem junge Jungunternehmer ein falsches Bild vom Leben als Selbstständige haben, will Dominik Schmidgruber von der Jungen Wirtschaft Wien zwar nicht bestätigen, er räumt aber ein, dass vor allem Einpersonenunternehmen - sie machen 82 Prozent der Neugründungen in Wien aus - selten alles haben, was es braucht: „Es braucht einen für Zahlen und Rechtliches, einen, der sich mit Technik und Abläufen auskennt, und einen, der verkaufen kann.“ Man solle also am besten „im Team“ gründen und sich andernfalls Expertise von außen dazuholen.