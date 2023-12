Klagen über lahmes Internet in Wien

Nur an 57. Stelle weltweit liegt Wien unter allen Städten, wenn es um die Internetgeschwindigkeit liegt. Lyon etwa belegt mit der zweieinhalbfachen durchschnittlichen Geschwindigkeit den dritten Platz. Sogar in Bukarest (Platz 7) brauchen Downloads im Schnitt nur halb so lange. Insgesamt 20 europäische Städte liegen vor Wien. Innerhalb von Österreich liegt etwa Salzburg weit vor der Bundeshauptstadt.