Fachkräfte entscheiden über „Zukunft von Wien“

Alle an einem Tisch

Die Stadt will das Problem lösen, indem sie mit dem waff, der Wirtschaftskammer und der AK alle Beteiligten in einem „Fachkräftezentrum“ an einen Tisch bringt. Für Bürgermeister Michael Ludwig „definiert sich der Wiener Weg durch ein Miteinander - in dem Fall durch ein Miteinander der Sozialpartner.“