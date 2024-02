Ehrlich Brothers:„Manchmal hassen wir es“

Während sich ihre aktuelle Tour „Dream & Fly“ dem Ende zuneigt – am 16. und 17. März gastieren die Magier-Brüder damit zum letzten Mal in Salzburg – stehen neue Herausforderungen bevor. Nach der Mozartstadt ruft nämlich Amerika! Um sich dort aber behaupten zu Können, müssen die Brüder nun rasch an neuen Zaubertricks arbeiten.