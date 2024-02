Polizeiball feierte gelungenes Comeback

Rund 600 Gäste tummelten sich am Samstagabend im großen Pitter Saal. Sie konnten die Rückkehr des traditionellen Balles nach der dreijährigen Coronapause offensichtlich kaum erwarten. Die Tanzschule Seifert eröffnete die rauschende Ballnacht offiziell. Für die Polizei galt Samstagnacht dennoch das Motto: Wer feiern kann, kann auch arbeiten. So wurden in der Nacht auf Sonntag eifrig Kontrollen auf den Straßen durchgeführt.