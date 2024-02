Wie NÖ-Technik Klimamission im All erst ermöglicht

Ohne diese wäre die Mission PACE zum Scheitern verurteilt. Denn die empfindlichen Geräte des Satelliten, welche etwa die Intensität des Sonnenlichts messen, das von der Erdatmosphäre, den Landflächen sowie den Ozeanen reflektiert wird, müssen vor den unwirtlichen Bedingungen im All geschützt werden. Jene Spezialisolierung, welche die komplexe Elektronik gegen die enormen Schwankungen zwischen Hitze und Kälte abschirmen soll, wurde von der Firma Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space) in deren Werk in Berndorf im Bezirk Baden hergestellt.