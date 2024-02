Motorradlenker vor der Polizei geflüchtet

Kurz vor 16 Uhr wurde eine Polizeistreife am heutigen Samstag bei einer Tankstelle in der Feldkirchenstraße in Kalsdorf auf mehrere Motorräder aufmerksam, wobei zwei der Fahrzeuge keine Kennzeichen montiert hatten. Als die Biker die Polizisten sahen, ergriff der Lenker eines „knallgrünen“ Motorrades die Flucht. Daraufhin versuchten die Beamten den Fluchtweg zu blockieren, indem sie ihren Streifenwagen im Bereich der Ausfahrt quer stellten. Der Biker setzte seine Flucht jedoch trotz eindeutiger Anhaltezeichen fort. Dabei touchierte er sogar den Streifenwagen, wobei dieser im Frontbereich beschädigt wurde.