Austria Lustenau ist bereit für das große Ziel

„Ich freue mich aber sehr darauf, in der höchsten Liga zu spielen, ich habe mich in der Mannschaft gleich eingelebt“, so der 27-jährige Deutsche, der in Lustenau den Part des klassischen Sechsers einnehmen soll. Chato und Andreas Heraf kennen sich aus der gemeinsamen Zeit von Türkgücü München. „Der Trainer war der Hauptgrund, warum ich nach Lustenau gewechselt bin.“