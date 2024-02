Kanzler Scholz traf seinen Doppelgänger in den USA

US-Senator fragt auf X: „Wer ist wer?“

„Great to see my Doppelgänger again“ (Schön, meinen Doppelgänger zu sehen), kommentierte Scholz ein Foto, auf dem die Herren gerade ein Selfie machen. Auch Coons postete ein Foto mit Scholz. „Wer ist wer?“, fragte er auf Deutsch seine Anhänger auf der Plattform X.