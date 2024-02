„Wer Conchita sucht, wird sie nicht finden“

Am 15. Februar ist es soweit - dann wird er bei der Premiere von „Luziwuzi - Ich bin die Kaiserin“ in die Rolle von Erzherzog Ludwig Viktor schlüpfen. Der kleine Bruder von Kaiser Franz Joseph ist als einer der schrägsten Habsburger in die Geschichte eingegangen. So illuster wie intrigant trug er gerne mal Frauenkleider, lebte seine Homosexualität (relativ) offen aus und ließ die Gerüchteküche am Hofe ebenso gerne hochkochen wie seine Leidenschaft für die Kunst.