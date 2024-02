Jetzt braucht Sturm neue Juwele!

Rückblende: Im Sommer 2020 glich Sturm einem Scherbenhaufen. Nach neun Niederlagen in zehn Spielen beendeten die Schwarzen die Meistergruppe als Stockletzter. Christian Ilzer kam als Trainer, Andreas Schicker wurde Sportchef. Seitdem ging es unterm Uhrturm steil bergauf. Fast alles, was das Duo angriff, wurde zu Gold: Millionentransfers (Höjlund, Emegha, Yeboah), zweimal Vizemeister, dreimal Gruppenphase in der Europa League!