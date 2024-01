Sturms Einser-Schüler lässt Zukunft noch offen

Top-Liga ist das Ziel

Ob Affengruber, dessen Vertrag ausläuft, in der nächsten Saison noch in der schwarzen Wäsch‘ steckt, lässt er offen. „Meine Berateragentur ist mit Andreas Schicker in Kontakt. Ich will die Vorbereitung nutzen, um voll fit in die Saison zu starten. Wir haben viel vor und große Ziele“, blockt er ab. Und ergänzt: „Ich weiß, was ich an Sturm habe, ziehe gerne das Dress an. Aber jeder junge Spieler will ja irgendwann in eine Top-Liga wechseln. Wann die Zeit reif dafür ist, muss man herausfinden. Noch gibt es aber keine Entscheidung.“