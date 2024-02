„Wollte und werde nie eine Kopie vom Papa sein“

Bei der Bürgermeistewahl am 9. Juni soll die bisherig Wilheringer „Orts-Vize“ Christine Mühlböck-Oppolzer soll in Fußstapfen ihres Vaters treten. Dieser muss aus gesundheitlichen Gründen nach 26 Jahres aufhören. Im Falle eines Wahlsiegs will die 38-Jährige ganz andere Wege gehen als ihr erfolgreicher Vater.