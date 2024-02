21.000 Zigaretten unter einem Kleinbus versteckt

Der Kleinbus war auf der A8 in Richtung Deutschland in Oberösterreich unterwegs. An Bord waren neun Passagiere. Der Fahrer gab an, auf dem Weg nach Brüssel zu sein. Bei der Besichtigung der Unterseite des Fahrzeugs wurden die Zöllner sofort stutzig. Eine ganz offensichtlich nachträglich eingebaute Konstruktion wurde entdeckt. Auch im Laderaum des Fahrzeugs wurden Unregelmäßigkeiten im Bereich des Bodens festgestellt.