73. steirischer Bauernbundball steht vor der Tür

Heute Abend ist es so weit: Der Bauernbundball - und damit der größte Ball Mitteleuropas - geht zum 73. Mal über die Bühne. Das heurige Motto: „Alles im Kernöl“. Zu erkennen vor allem an der Kulinarik, so gibt es unter anderem steirisches Maishendl mit Kräuter-Kernölfülle, Kürbiscremesuppe und Kürbiskernschmarren mit Kernöl-Vanilleeis zum Schmausen.