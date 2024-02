Pitt soll am Set ein wahrer Albtraum gewesen sein

In seinen Memoiren „Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood“ schreibt der Filmemacher, dass Pitt schon nach der ersten gemeinsamen Lesung abspringen wollte. „Er scheint anfangs locker zu sein, aber er kann sehr sprunghaft werden, wenn er verärgert ist, woran ich mehr als einmal erinnert wurde, als die Dreharbeiten begannen und wir gegenseitig Maß nahmen.“