Wilde Prügelei mit Polizei nach Disco-Besuch

Ein wahrlich diffiziler Fall, der am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt verhandelt wurde. Auf der Anklagebank ein 18-jähriger Burgenländer, der in der Nacht des 12. August 2023 noch Jugendlicher war und sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung verantworten muss. Er weist jede Anschuldigung mit ungeahnter Vehemenz von sich.