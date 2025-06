Rettung für Fische aus austrocknendem Teich

Umgesiedelt

Deswegen wurde in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Fischereiverein wurde der Teich kontrolliert abgepumpt, um die noch vorhandene Wassermenge sicher abzusenken. Gleichzeitig wurde mit dem behutsamen Einfangen der Tiere begonnen. Diese wurden in weiterer Folge in den nahegelegenen Landschaftssee umgesiedelt, wo sie ein neues Zuhause fanden.