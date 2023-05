Bauernaufstand für Alternativen bei Tierhaltung

Bereits im Dezember berichtete die „Krone“ über den Betrieb der Familie Hubmann aus Gerersdorf. Der Bauernhof von Andreas und Thomas Hubmann ist Vorreiter in Sachen mobile Freilandhaltung für Schweine in Österreich. Denn im Gegensatz zu vielen anderen heimischen Betrieben halten sie ihre Tiere nicht in Ställen mit Beton-Vollspaltenboden, sondern in mobilen Unterständen an der frischen Luft. Die Gehege sind mit Hackgut, Stroh, Heu und Grüngut gefüllt. Alle vier Monate werden diese mobilen Zelte versetzt. Der Boden kann sich erholen, wieder aufblühen und wird nicht mit Beton versiegelt.