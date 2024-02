Mit Küchenmesser auf Stänkerer losgegangen

Dass der 34-jährige Angeklagte unter einer deutlichen Intelligenzminderung leidet, ist amtlich. Ob er am Tag des Vorfalls seine antipsychotischen Medikamente eingenommen hat, weiß der Mann jedoch nicht mehr. Fakt ist, dass der Arbeitslose am Abend des 7. Oktober vergangenen Jahres am Bahnhof Lauterach drei Jugendliche mit einem Küchenmesser bedroht hat. Was der Beschuldigte auch einräumt.