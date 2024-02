Schuss aus eigener Waffe tötete Jäger (56)

Rasch waren die Einsatzkräfte am Ort des tragischen Geschehens. Doch alle - auch noch so beherzten - Wiederbelebungsversuche durch die Einsatzkräfte an der einsamen Stelle im Wald waren vergebens. Der auf Wildschweine ansitzende Jäger hatte sich zuvor noch von seiner Frau mit den Worten verabschiedet, dass es wohl später werden würde. Eine vielleicht kryptische Vorahnung. Denn der 56-jährige passionierte Waidmann wurde durch ein tragisches Unglück aus dem Leben gerufen.