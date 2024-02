Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen

Klitschkos Darstellung zufolge fiel in der Hauptstadt der Strom aus, nachdem zwei Hochspannungsleitungen durch abstürzende Raketentrümmer beschädigt worden waren. Auch die Heizungsversorgung am linken Ufer des Dnipro sei betroffen. Einsatzkräften hätten Brände gelöscht, etwa in einem Wohnhaus mit 18 Stockwerken, sowie brennende Autos. Aus dem Gebäude sei auch eine Schwangere in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte Klitschko mit.