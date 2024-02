Bankräuber muss auch kaputte Sparschweine ersetzen

„Ich bin dumm“ - ein 23-jähriger Mühlviertler wollte den Schöffensenat am Linzer Landesgericht davon überzeugen, dass er minderbemittelt, drogensüchtig und geisteskrank ist. „Sein Vater und Bruder sind auch schizophren“, so der Amtsverteidiger des Bankräubers. „Das ist nur eine Ausrede“, hielt Staatsanwältin Doris Fiala dagegen, weil der Überfall haarklein vorbereitet war: Tage zuvor hatte der arbeitslose Türke, der sich nirgends bewarb und daher kein AMS-Geld bekam, „beim Rauchen eines Joints“ die Idee gehabt, die Raiffeisenbank in Schwertberg zu überfallen - hier ist er selbst Kunde! „Sie haben den Fluchtweg sogar getestet“, so die Anklägerin. „Ich brauchte 3 Minuten und 50 Sekunden“, antwortete der 23-Jährige, der sich dann doch an das Meiste erinnern konnte.