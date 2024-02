Crash mit Traktor: Kind (6) saß am Beifahrersitz

Tochter und Vater im Spital

Durch die Kollision wurde der Wagen rechts in den Acker geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der 59-Jährige und das Mädchen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Fahrzeuglenker wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Spital nach Horn geflogen, die Tochter wurde mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Zwettl gebracht. Der 51-jährige Traktorlenker blieb unverletzt.