Ski-Ikone schlägt Alarm: „Die müssen froh sein, …“

FIS-Boss hat sich „ein Eigentor geschossen“

FIS-Präsident Johan Eliasch sorgte kürzlich mit seinen konfusen Aussagen für Aufsehen. Er würde ein Rennen in den USA als nachhaltiger sehen als beispielsweise das Nightrace in Schladming. „Wenn wir nach Schladming gehen, haben wir 30.000 Zuschauer. Der Fußabdruck in Schladming ist viel größer als bei den Rennen in Aspen, wenn man die Fußabrücke der Zuschauer addiert“, meinte Eliasch. Der ökologische Fußabdruck bei Reisen rund um den Globus scheinen bei ihm wohl eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Sätze, die niemand so richtig nachvollziehen kann, auch Ex-Skirennläuferin Höfl-Riesch nicht. „Ich weiß nicht, ob er (Eliasch) sich da nicht ein Eigentor geschossen hat.“