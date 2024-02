Mädchen (2) brach sich bei Rodelunfall das Bein

Der Vater, ein 31-jähriger Deutscher, rodelte am Montagvormittag mit seiner zweijährigen Tochter vor ihm auf dem Schlitten die Rodelbahn „Bärenritt“ in Berwang hinab, als es zu dem Unfall kam. Etwa auf der Hälfte der Strecke krachten die beiden in einer Linkskurve gegen die Holzbande der Bahn und stürzten.