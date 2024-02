Wie Job-Motor für NÖ die Parteien streiten lässt

Regionale Unterschiede

Am stärksten bemerkbar macht sich die Eintrübung der Konjunktur arbeitsmarkttechnisch generell im Handel und auf dem Bausektor. Regional gibt es indes große Unterschiede innerhalb Niederösterreichs. So sind die Arbeitslosenzahlen am stärksten im Westen des Landes in den Regionen Scheibbs (+ 27,4%), Waidhofen an der Ybbs (+ 25,1%) und Amstetten (+ 17,8%) gestiegen. Die geringsten Steigerungen verzeichnen die Regionen rund um Baden (+ 1,7%), Schwechat (+ 2,5%) sowie Krems (+ 2,6%).