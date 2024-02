Leibnitz: INTERSPAR-Hypermarkt setzt neue Maßstäbe

Mit dem neuen INTERSPAR-Hypermarkt in Leibnitz setzt Österreichs führender Hypermarktbetreiber neue Maßstäbe in Sachen One-Stop-Shopping und Genuss: Topmodern werden in der steirischen Gemeinde auf einer Verkaufsfläche von über 3.500 m² rund 50.000 Produkte für den täglichen Bedarf angeboten. Nur eines von vielen Highlights ist das INTERSPAR-Restaurant mit Terrasse, das zum Genießen und Verweilen einlädt.