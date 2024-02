Redaktion der „Süddeutschen Zeitung“ abgehört

Infos gelangten wieder nach draußen

„Der Schutz des Redaktionsgeheimnisses ist für unsere Arbeit unabdingbar. Deshalb steht es für uns außer Frage, dass wir Kolleginnen und Kollegen, die das Redaktionsgeheimnis verletzen, versuchen, ausfindig zu machen“, heißt es in einer Stellungnahme von Chefredaktion, Betriebsrat und Redaktionsausschluss. Das Abhören war am vergangenen Dienstag auch Thema in einer Redaktionsversammlung. Daraus drangen bereits wieder Informationen nach draußen, über die erneut „Medieninsider“ berichtete.