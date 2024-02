Bullen haben ihren Assistkönig zurück

So war es auch am Freitag beim ÖFB-Cup-Viertelfinale der Bullen in Linz. Je eine Ecke und ein Freistoß verhalfen den Salzburgern zu einem Tor beim knappen 3:2-Erfolg gegen den LASK. Beide ruhenden Bälle wurden von Maurits „Mau“ Kjaergaard getreten. Der Däne verletzte sich im Herbst schwer an der Schulter, fiel mehrere Monate aus. „Ich war sehr lange weg, aber habe hart trainiert in den vergangenen Wochen. Mein Gefühl am Platz war richtig gut“, freute sich der 20-Jährige über sein Comeback. Dass er obendrauf an zwei Treffern beteiligt war, brachte den Blondschopf noch mehr zum Grinsen: „Ich denke, dass die Standards ganz gut funktioniert haben. Das waren gute Bälle von mir.“