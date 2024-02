ÖFB-Cup: LASK gegen Salzburg ab 18 Uhr LIVE

Salzburg baut auf Fernando

Die Dreierkette in der Abwehr wurde erprobt und könnte auf der Gugl zum Einsatz kommen. „In der Mannschaft ist viel passiert. Die Vorbereitung war extrem intensiv, und wir haben an dem gearbeitet, was verbesserungswürdig war. Das ist uns offensichtlich gut gelungen“, berichtete Torhüter Alexander Schlager. In Abwesenheit der beim Afrika-Cup engagierten Karim Konate (Elfenbeinküste), Dorgeles Nene und Sekou Koita (beide Mali) setzte sich Fernando in Szene. Der Brasilianer scheint nach vielen Verletzungsproblemen aktuell topfit.