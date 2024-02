Backgammon: Drei Grazer zockten bis ins WM-Finale

Dass die Köpfe bei großen Matches rauchen, liegt auf der Hand: Beim dritten Wurf ab einer bestimmten Ausgangslage gehe es schon um 20.000 bis 30.000 Möglichkeiten. Bis zu eineinhalb Stunden dauert eine Partie gesamt, bei einem Turnier verlieren die Spieler schon einmal zwei Kilo. „Wenn du einmal angefangen hast, lässt dich das Spiel nicht mehr los“, betont Zach. Wer gerne mehr über das spannende Spiel wissen will (etwa was es mit dem Verdoppelungswürfel auf sich hat, was der „golden Point“ oder was die „Bar“ ist), der kann an den nächsten drei Montagen (17 bis 21 Uhr) zum Schnuppertraining ins Grazer Café Kaiserfeld kommen und mit den Profis zocken. Viel Spaß!