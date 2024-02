Kreml: „USA sorgen dafür, dass Ukrainer sterben“

Gegenseitige Drohnenangriffe

In der Nacht auf Samstag wurden wieder gegenseitige Drohnen- und Raketenangriffe gemeldet. Dabei habe es Schäden an Infrastrukturobjekten gegeben. „Durch den Absturz einer abgeschossenen Drohne ist ein Feuer in der Wolgograder Ölraffinerie ausgebrochen“, teilte der Gouverneur der betroffenen russischen Region, Andrej Botscharow, am Samstag auf Telegram mit. Die Flammen seien schnell eingedämmt worden. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben.