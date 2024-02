Ruf nach Hausmeistern für Gswb-Wohnungen der Stadt

Marode Stiegenhäuser, feuchte Keller, ein schlecht beleuchteter Hauseingang - in städtischen Wohnungen gibt es an allen Ecken Nachbesserungsbedarf. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Stadt Salzburg im Herbst unter 458 ihrer Mieter durchführen ließ. Ihr größter Wunsch: Ein Hausmeister, der direkt ansprechbar ist und sich um ihre Probleme kümmert. Die zuständige Sozialstadträtin Andrea Brandner (SPÖ) kündigte am Freitag an, das angehen zu wollen. Die Wohnungen werden von der Kommunalen Gswb Liegenschafts GmbH verwaltet, an der die Stadt Salzburg 80 Prozent Anteile hält und die Gswb 20 Prozent.