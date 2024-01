Interne Wohnbau-Mails sorgen für Polit-Wirbel

Mehrere Parteien fordern jetzt volle Aufklärung

Laut Gswb-Chef Peter Rassaerts sei das ein Missverständnis einer Mitarbeiterin gewesen, das nach dem Termin mit dem Kontrollamt wieder rückgängig gemacht wurde. Die Tickets wurden also wieder auf „offen“ gestellt. Die Aufregung sei entstanden, weil durch ein gefälschtes E-Mail suggeriert werde, dass die Anweisung zur Erledigung aus der Chefetage kam. Das sei definitiv falsch, sagt Rassaerts. In der Stadtpolitik wird die These eines Fehlers nicht überall geglaubt.