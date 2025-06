Salzburgring wird zum Treffpunkt der Superstars

Gespannt sein dürfen die Besucher – erwartet werden knapp 180.000 Feierlustige aus dem In- und Ausland – auf die neue Hauptbühne („Mainstage“) am Festival-Areal. Die ELF-Macher rund um Chef Manuel Reifenauer tüftelten monatelang an der Gestaltung. Die neue „Mainstage“ hat eine LED-Fläche von knapp 1000 Quadratmetern – das entspricht der Größe von fünf Tennisplätzen. Damit ist schon vor Beginn des Festivals klar: So viele LED-Lichter wie heuer erstrahlten noch nie beim ELF.