Es wird ernst für die Bald-Landeshauptfrau

„Ich will gemeinsam an einer guten Zukunft für das Land basteln“, sagte sie am Parteikongress. Dabei betonte sie aber auch, wie unendlich dankbar sie sei, dass die Volkspartei, vor allem wegen Haslauers Arbeit, so gut da stehe. Drei Themen seien ihr wichtig, auf die wolle sie setzen: Sicherheit, Wirtschaft und – nicht ganz konkret – Salzburg zwischen Tradition und Moderne.